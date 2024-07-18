Москва, 18 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Московские власти предоставили технопарку на юге столицы льготу на аренду земли в 0,01% от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция. Такую льготу на аренду участка площадью 1,98 гектара получил технопарк «Связь инжиниринг», — отметил заммэра.

По словам Ефимова, благодаря этой льготе у технопарка появится возможность экономить более 2,4 млн в год. Эти средства компания сможет инвестировать в своё развитие.

Глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что технопарк площадью более 24 тыс. квадратных метров находится в районе Бирюлёво Восточное. Его резиденты разрабатывают и производят радиоэлектронную и электротехническую аппаратуру для систем связи, телерадиовещания, радиосвязи, энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли и ЖКХ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Ефимов сообщил об утверждении 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Девять из них расположены на участках бывших промзон. По итогам реализации этих проектов будет создано около 36,8 тыс. рабочих мест. При этом общие инвестиции оцениваются в 745 млрд рублей.