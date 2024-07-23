Москва, 23 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Для строительства Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом производственного комплекса площадью более 100 тыс. квадратных метров в ТиНАО выделили свыше 13 га земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом 23 июля рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«По льготной ставке один рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату», — процитировала его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Заместитель мэра уточнил, что компания собирается инвестировать в этот проект 12 млрд рублей, а общая площадь будущего предприятия будет составлять 104 тыс. квадратных метров.

При этом на территории будущего пищевого кластера в ТиНАО будет находиться несколько промышленных предприятий, под что также были выделены участки по льготной ставке. Здесь построят производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий и готовых блюд для торговых сетей и ресторанов, а также предприятия по производству хлебобулочных изделий, снеков, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов и напитков.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 12 июля рассказал, что городская администрация предоставила инвесторам для строительства под промышленные производства 46 участков в аренду по ставке один рубль в год. По его словам, такая мера поддержки в столице действует с марта 2022 года и позволяет инвесторам снизить затраты на создание производств.