Нальчик, 22 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Мировой суд в Нальчике оштрафовал на три тысячи рублей каждого из восьмерых жителей Кабардино-Балкарии, не вставших во время исполнения гимна России. Об этом 22 июля сообщила объединённая пресс-служба судебной системы республики.

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что мировые судьи получили девять материалов в связи с нарушением порядка официального использования государственного гимна России (ст. 17.10 КоАП РФ).

«На сегодняшний день мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек, назначив им административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ещё одно дело рассмотрят в ближайшее время.

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Как передавало ИА Регнум, во время исполнения российского гимна в школе № 33 начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии и многодетные матери не встали со своих мест. Более того, некоторые дети при исполнении гимна затыкали уши. На видео, распространённом в соцсетях, видно, как несколько женщин и мужчина демонстративно не встали со своих кресел под исполнение гимна, в то время как большинство других родителей выпускников поднялись.

Позднее не вставшие во время звучания гимна России попытались оправдать свой поступок. Так, муж одной из женщин Андзор Халилов рассказал ИА Регнум, что у его супруги «варикоз и ей тяжело вставать». Также мужчина заверил, что его дочь-выпускница стояла во время гимна. Он заявил, что не понимает ажиотажа и скандала вокруг этого случая, ведь в республике якобы никогда не вставали под гимн России в школах, потому что «никто с раннего возраста не приучает к этому детей».