Нальчик, 6 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Нальчике родителей девятиклассников оштрафуют за отказ слушать стоя гимн России во время выпускного своих детей, сообщает 6 июля «Газета.Ru».

Кадр из видео

Как говорится в публикации, во время исполнения государственного гимна в школе № 33 начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии и многодетные матери не встали со своих мест. Более того, некоторые дети при исполнении гимна затыкали ушли.

На родителей выпускников, уточняется в материале, составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

На видео, распространённом в соцсетях, видно, как несколько женщин и мужчина демонстративно не встали со своих кресел под исполнение российского гимна, в то время как большинство других родителей выпускников поднялись, как полагается.

Как передавало ИА Регнум, весной 2023 года депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин был оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что остался сидеть во время исполнения гимна России. Кроме того, в ходе заседания комиссии по этому вопросу депутату вручили повестку в военкомат.

В апреле 2024 года во время церемонии награждения победительницы проходившего в Белграде чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой во время исполнения гимна России выключился звук. Российские спортсмены и болельщики спели гимн без музыки, а Чумгалакова расплакалась.