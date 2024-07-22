Иваново, 22 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении полицейских Ивановской области, которые игнорировали обращения местной жительницы, опасавшейся за свою жизнь из-за действий супруга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Информация о неоднократных обращениях потерпевшей из города Иваново в органы внутренних дел прозвучала на одном из федеральных каналов, отметили в ведомстве. Полицейские приняли меры лишь после того, как супруг начал стрелять по окнам жилища, где находились её несовершеннолетние дочери.

«Председатель СК поручил и. о. руководителя СУ СК по Ивановской области Ткачу А. А. возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников МВД, которые не приняли мер по пресечению противоправных действий мужчины по заявлению потерпевшей», — заявили в СК.

Так, глава ведомства также ожидает доклад с обоснованиями неизбрания мужу потерпевшей меры пресечения на период следствия.

Кроме того, управление СК начало расследование по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Оно рассматривается по существу, добавили в комитете.