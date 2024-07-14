Красногорск, 14 июля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который устроил драку в подмосковном Красногорске и ранил ножом человека, сообщили 14 июля в пресс-службе регионального МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», — заявили в ведомстве.

Следствие установило, что 14 июля примерно в 01:20 в одном из дворов на улице Липовой Рощи мужчина спровоцировал конфликт и напал с ножом на молодых людей. Они смогли отбиться и задержать нападавшего до прибытия полицейских.

В результате стычки один из потерпевших, мужчина 1987 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения подростка в Оренбургской области. По данным ведомства, мужчина в ходе конфликта нанёс несовершеннолетнему телесные повреждения, а также ранения ножом. Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка, занимавшегося продажей компьютерного оборудования, избил недовольный покупатель.

18 июня в магазине «Дикси» в подмосковном Воскресенске девушка напала с ножом на посетителей. По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, инцидент произошёл после конфликта девушки с сотрудниками магазина. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.