Львов, Украина, 22 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины опубликовала кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Кадр из видео

В Telegram-канале ведомство разместило подробную ориентировку, согласно которой в момент нападения предполагаемый преступник был одет в тёмные спортивные штаны, чёрную кофту с длинным рукавом, на которую надел футболку красного цвета с белыми полосками на рукавах. Лицо он скрывал с помощью панамы с широкими полями и солнцезащитных очков.

Правоохранители отметили, что на вид подозреваемому около 20 лет, у него худощавое телосложение, а рост составляет 170–180 см.

Полицейские пока не смогли установить личность и место нахождения подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, убийство Фарион было совершено вечером 19 июля во Львове. Бывшему депутату Рады выстрелили в висок возле её дома. Раненую госпитализировали, она скончалась в больнице через несколько часов.

В МВД Украины сообщили, что подозреваемый несколько дней находился у дома экс-депутата в определённое время. После её смерти преступление переквалифицировали на статью «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Фарион была депутатом Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. В 2010 году, посещая детский сад, она раскритиковала русские имена детей и заявила, что её внук учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка». Позже Фарион приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински.