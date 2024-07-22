Москва, 22 июля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ о передаче пакета акций ярославской Территориальной генерирующей компании-2 (ТГК-2) в доверительное управление «Центрэнергохолдинг» (входит в ООО «Газпром энергохолдинг») для повышения эффективности управления.

Елена Афонина/ТАСС

«Принять предложение правительства о передаче в доверительное управление ПАО «Центрэнергохолдинг» находящихся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций ПАО «Территориальная генерирующая компания 2» без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями», — сообщается в документе.

Правительство, согласно указу, должно в течение трёх месяцев заключить договор доверительного управления акциями ТГК-2 с «Центрэнергохолдингом». Эта компания должна будет разработать план финансового оздоровления ТГК-2 и предложить способы дальнейшего распоряжения акциями.

Летом прошлого года Ленинский суд Ярославля принял решение обратить акции ТГК-2 в доход государства. В октябре стало известно, что их планируется перевести под контроль «Газпром энергохолдинга».

В ТГК-2 входят 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре предприятия тепловых сетей. Активы компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также на территории Северной Македонии.