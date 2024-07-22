Москва, 22 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Государственную думу 22 июля внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента, следует из базы данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Госдумы РФ», — говорится в тексте проекта.

Второй внесённый проект постановления предполагает освобождение от должности председателей комитетов Госдумы — по энергетике Павла Завального, по физической культуре и спорту — Дмитрия Свищева.

Комиссия Госдумы по регламенту предлагает рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании 23 июля.

Сергей Неверов вступил в полномочия заместителя председателя Госдумы 19 сентября 2021 года. Депутатом ГД он является с января 2000 года. В разные годы в парламенте представлял Кузбасс, Алтайский край, в последнем созыве — Смоленскую область. С 2011 по 2017 год Неверов занимал пост генсекретаря совета «Единой России». Его сменил Андрей Турчак, который сейчас является членом генсовета партии и временно исполняющим обязанности губернатора Республики Алтай.

Завальный избирается депутатом Госдумы с 2011 года. С 2015 года возглавляет комитет по энергетике. Ранее, с 1996 года, он работал генеральным директором ООО «Тюментрансгаз», с 2008 до 2011 года возглавлял ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Свищев с 12 октября 2021 года возглавляет комитет по спорту. 28 июня 2010 года возглавил Федерацию кёрлинга России. Основал Всероссийскую любительскую лигу по кёрлингу. Был заместителем генерального директора спортивного комплекса «Крылатское» (Москва).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Госдума на пленарном заседании освободила от должности председателя комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. Он покинул должность в рамках плановой ротации. Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила на его место кандидатуру Яны Лантратовой.