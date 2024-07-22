Варшава, 22 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации очередные образцы ценной польской техники, переданной Украине. Об этом сообщает портал Interia. pl.

Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press БТР Rosomak

По информации источника, в разных частях Украины были уничтожены самоходный миномёт M120K Rak и колёсный бронетранспортёр Rosomak.

Отмечается, что за время конфликта Польша передала ВСУ 20 таких миномётов и около 200 бронетранспортёров.

По словам журналистов, M120K Rak входит в число самых современных западных аналогов, используемых в конфликте, однако у них нет специализированных боеприпасов, из-за чего они обладают малой дальностью поражения и рискуют быть уничтоженным российскими военными.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли в Харьковской области 270 военных, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства калибра 155 мм, гаубицу Д-20 калибра 152 мм, орудие Д-30 калибра 122 мм, гаубицу L-118 британского производства калибра 105 мм.