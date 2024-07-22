Одесса, Украина, 22 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Житель Одессы отчитал молодого парня за свастику на татуировке, сообщило 22 июля украинское издание «Страна. ua».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Носишь свастику, ещё и на русском языке. Говори на мове, которую вы тут позиционируете», — сделал замечание мужчина молодому парню.

После этого между собеседниками завязалась драка. В какой-то момент мужчина достал нож и стал приближаться к парню в шортах и с татуировками. Третий снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

«Вы скоро все поляжете», — заявил мужчина, решив дальше не связываться с парнями и уйти.

В украинских пабликах писали, что парень с татуировкой — военный украинской армии, но подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов. В марте 2023 года в СМИ опубликовали снимки татуировок бойцов этого формирования, взятых в плен российскими военными. На снимках присутствовали неонацистские лозунги, свастика, скандинавские руны, портреты лидеров националистов.

В западных СМИ чаще стали появляться кадры, на которых видны нацистские символики на бойцах ВСУ и на их технике.