Москва, 19 июля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут познакомятся с современными технологиями, которые обеспечивают устойчивое развитие мегаполиса, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Портал мэра и правительства Москвы/ проектное решение

Сообщается, что на мультимедийной экспозиции столичного градостроительного комплекса «Город будущего» будут представлены новые технологии строительства. Данная выставка займёт практически всё подземное пространство концертного зала парка «Зарядье».

Посетители мероприятия узнают о крупных строительных объектах, которые были реализованы в столице и о тех, что появятся в дальнейшем. На этой же локации каждый желающий сможет с помощью нейросетей построить модель города, узнать, как создаётся мегаполис будущего и какие процессы в нём происходят.

Также в рамках форума активности организованы и для детей. В «Лужниках» подготовят большую площадку, которая окунёт посетителей в атмосферу реального строительного объекта. Детям предложат принять участие в мастер-классах по инженерному делу, архитектуре и урбанистике.

В ЦВЗ «Манеж» пройдёт выставка «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Её тематикой станет развитие московского транспортного комплекса до 2030 года. Участникам форума наглядно продемонстрируют, как в столице развивается транспортная сеть.

Также будут представлены современные образцы наземного и железнодорожного транспорта. Всего в рамках выставки пройдёт более 100 лекций и мастер-классов от экспертов, урбанистов и экологов.

В «Лужниках» откроют интерактивный павильон «Экономика Москвы». На выставке «город будущего» в ЦВЗ «Экспоцентр посетители смогут познакомиться с новыми технологиями и продукцией, производимой столицей. Сообщается, что выставочная площадка будет состоять из десяти секторов. Каждый из них посвятят отдельной отрасли промышленности Москвы. В мероприятии примут участие боле 60 столичных производителей высокотехнологичных отраслей.

Как передавало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии Москвы: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.