Москва, 22 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Более 100 тыс. человек посетили за выходные мероприятия фестиваля «Театральный бульвар», проходящего в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом 22 июля сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Отмечается, что для жителей столицы и гостей города подготовили более 100 постановок, в которых принимают участие более тысячи актёров.

«Мероприятия фестиваля посетили более 100 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В прошедшие выходные в центре Москвы организовали театральные постановки, творческие лаборатории, мастер-классы, паблик-токи и концерты, подготовленные ведущими столичными театрами.

Так, на Чистопрудном бульваре состоялись мероприятия для любителей экспериментального театра — театр «Практика» провёл мастер-класс «Зажечь речь», а Театр на Юго-Западе показал спектакль-квест «Демон» по мотивам произведения поэта Михаила Лермонтова.

На Сретенском бульваре Российский институт театрального искусства — ГИТИС и Школа-студия МХАТ представили выставку театральных костюмов и декораций, которая продлится до 11 августа.

На Пушкинской площади 20 июля впервые состоялся мастер-класс артистов и педагогов-репетиторов балета студии Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, который провёл заслуженный артист РФ Сергей Мануйлов. Также здесь можно было увидеть музыкально-поэтическую постановку «Шесть чувств».

Главной сценой фестиваля стал амфитеатр на Покровском бульваре, где 20 июля моноспектакль «Женская судьба в произведениях классика» представила Елена Захарова, а также прошло ещё несколько спектаклей. А в воскресенье, 21 июня, здесь показали спектакль «Три новеллы о розе» в исполнении артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина» и моноспектакли «Фрида» и «Дом из стихов».

При этом на Тверском бульваре гостей фестиваля ожидали опереточные постановки. Фестиваль будет проходить до 11 августа он реализуется в рамках проекта «Лето в Москве».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля стало известно, что Московская международная неделя кино пройдёт в столице в период с 23 по 28 августа. В ходе неё москвичей и гостей столицы ждут показы российских и иностранных фильмов, экскурсии и мастер-классы, а также концерты и зрелищные шоу.