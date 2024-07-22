Москва, 22 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Московская международная неделя кино будет проходить в столице с 23 по 28 августа. Во время неё москвичей и гостей города ожидают показы российских и иностранных фильмов, экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу. Об этом 22 июля сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Максим Блинов/РИА Новости

«Это будет одно из самых масштабных культурных событий года. К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы», — сказала она, уточнив, что во время недели кино каждый день можно будет посетить около 200 мероприятий.

Сергунина уточнила, что также в рамках недели кино намечена деловая программа, своё участие в которой подтвердили представители свыше 40 стран, в том числе из Египта, Ирана, Китая, Таиланда и Турции.

Всего запланировано более 300 кинопоказов фильмов отечественных и зарубежных режиссёров. В числе прочего в рамках недели кино покажут ленты режиссёров из Китая — «Я помню», «Шаг к мечте» и «Король неба», а также индийскую мелодраму «Заметки о жизни» и иранский фильм «Коммивояжер». Показы будут проходить не только в кинотеатрах, но и, к примеру, на крышах отелей и в открытых бассейнах.

Кроме этого, состоятся концерты, лекции, просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением, игры по мотивам фильмов, а также встречи с актерами и перформансы. Гиды проведут теле− и аудиоэкскурсии по местам, где проходили съёмки разных фильмов. Также будет проведено четыре тематических фестиваля с фильмами различных жанров.

Помимо этого, на ВДНХ, в парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях будет организована работа мобильных съёмочных павильонов. В них посетители смогут заняться нанесением грима, попробовать себя в роли актера или постичь азы операторского искусства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба мэра и правительства Москвы 21 июля сообщила, что с 15 по 18 августа в столице состоится девятый ежегодный фестиваль «День Индии». В рамках него пройдёт шествие колесницы, просмотр индийского кино и проведение шахматного турнира.