Москва, 22 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. С 2018 года электробусы в Москве перевезли около 500 млн пассажиров. Об этом 22 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова привёл московский Департамент транспорта в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Первые московские электробусы вышли на маршруты города в 2018 году. За это время они перевезли почти 500 млн пассажиров», — сказал он.

Ликсутов добавил, что Москва переходит на экологический транспорт, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров, как это ранее поручил мэр столицы Сергей Собянин.

Заместитель мэра добавил, что на сегодняшний день в столице работает более 1800 электробусов, на которых в будние дни совершается более 600 тыс. поездок, что на 100 тыс. больше показателя, зафиксированного в начале года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что в Москве на маршруте № 9 начал курсировать тематический трамвай, следующий от Белорусского вокзала через Лесную улицу и улицу Палиху до Российского университета транспорта. Трамвай запустили ко Дню московского транспорта.