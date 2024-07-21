Москва, 21 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Девятый ежегодный фестиваль «День Индии» пройдёт в Москве с 15 по 18 августа, сообщили на официальном сайте правительства и мэра столицы.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В ландшафтном парке «Остров мечты», где пройдёт мероприятие, горожане и гости столицы больше узнают о культуре восточной страны, познакомятся с её традициями, обычаями и особенностями национальной кухни. Фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.

Для участников фестиваля подготовят более 20 тематических площадок, включая «Холи», «Танцы», «Йогу и медитацию», «Болливудские фильмы», «Мехенди и астрологию» и другие.

Гостей ждёт образовательная программа с лекциями и мастер-классами, а также ярмарка индийских товаров. В рамках фестиваля состоится шествие колесницы, просмотр индийского кино и проведение шахматного турнира.

Порядка 200 танцоров из Индии и России представят хореографическую программу. Более 120 тематических магазинов и ресторанов аутентичной кухни познакомят гостей с изысканными индийскими продуктами и блюдами.

Также более 70 школ со всей России проведут занятия йогой, другие спортивные мероприятия организуют преподаватели и мастера спорта из разных стран мира.

Одной из центральных площадок мероприятия станет «Свадьба в Индии». Здесь молодожёнам и влюблённым предложат вступить в брак по индийским традициям, а также увидеть традиционную свадьбу. Помимо этого, будет работать фотовыставка «Чало Индия». На ней продемонстрируют фотографии, посвящённые природе и культуре Индии.