Москва, 22 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Одним из главных векторов внешнеэкономической деятельности Москвы является поддержка выхода московских производителей на рынки дружественных стран. Об этом 22 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

По его словам, в первом полугодии центром поддержки и развития экспорта «Моспром» было организовано для московских компаний десять мероприятий — международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.

Столичный градоначальник привёл несколько примеров выхода компаний из Москвы на рынки дружественных стран. Так, столичный производитель соусов, джемов и мармелада получил несколько предложений открыть контрактное производство в Дубае (ОАЭ). Собянин уточнил, что возможность локализации интраокулярных линз столичного производства оказалась одним из перспективных направлений в сотрудничестве с Египтом.

«Партнёров из Азербайджана заинтересовала возможность локализации в стране серийного производства медицинских изделий. Зарядные станции для электротранспорта московского производителя могут восполнить дефицит зарядной инфраструктуры в Индии», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Собянин заявил, что промышленники в Москве благодаря поддержке города получили свыше 150 млрд рублей. Он уточнил, что в столице предприятиям предлагают более 20 системных мер помощи, включая льготные инвестиционные кредиты.