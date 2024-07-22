Ахтубинск, Астраханская область, 22 июля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В Астраханской области объявили воздушную тревогу. Сигнал тревоги прозвучал в Ахтубинском районе. Об этом 22 июля сообщил глава района Владимир Михед.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые жители! Объявлена воздушная тревога», ― написал он в Telegram-канале.

Михед обратился к жителям с просьбой не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения.

Как сообщало ИА Регнум, в Смоленской области ночью 22 июля предотвратили очередную попытку атаки киевских боевиков. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что ВСУ запустили дрон-камикадзе. Силы ПВО в Вяземском районе Смоленской области уничтожили его в воздухе.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы выехали на место падения обломков, заверил глава области.

Ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.

9 июля массированную атаку дронов Вооружённые силы России успешно отразили в северной части Астраханской области. Как уточнил губернатор Игорь Бабушкин, в результате этого никто не пострадал. Ранее в тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал о четырёх сбитых в небе над регионам дронах ВСУ.