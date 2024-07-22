Туапсинский район, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко.

LEhAN Порт. Туапсе

«Сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА», — написал Бойко со ссылкой на данные муниципального Ситуационного центра.

По состоянию на 05:00 мск повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.

Обследование территории продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля в Краснодарском крае киевские боевики атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате падения обломков беспилотников в двух станицах загорелись резервуары с топливом. Так, дрон боевиков киевского режима атаковал нефтехранилище в станице Ленинградской.

Начавшийся после атаки украинского беспилотника 6 июля пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали на следующий день. Глава Павловского района Краснодарского края Роман Парахин поблагодарил сотрудников МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий.