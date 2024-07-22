В Смоленской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе ВСУ
Анохин сообщил о сбитом в Смоленской области ночью дроне-камикадзе ВСУ
Вязьма, Смоленская область, 22 июля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью 22 июля была предотвращена очередная попытка атаки киевских боевиков.
По информации губернатора региона Василия Анохина, ВСУ запустили дрон-камикадзе. Силы ПВО в Вяземском районе Смоленской области уничтожили его в воздухе.
Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы выехали на место падения обломков, заверил глава области.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко.
Повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.
Начавшийся после атаки украинского беспилотника 6 июля пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали на следующий день.
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