Вязьма, Смоленская область, 22 июля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью 22 июля была предотвращена очередная попытка атаки киевских боевиков.

Василий Иванов ИА REGNUM Администрация Смоленской области

По информации губернатора региона Василия Анохина, ВСУ запустили дрон-камикадзе. Силы ПВО в Вяземском районе Смоленской области уничтожили его в воздухе.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы выехали на место падения обломков, заверил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко.

Повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.

Начавшийся после атаки украинского беспилотника 6 июля пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали на следующий день.

На Украине поздним вечером 21 июля серия взрывов прогремела в Харькове. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области 37 часов назад.