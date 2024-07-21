Оренбург, 21 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Футболисты «Оренбурга» 21 июля на своём поле в матче первого тура чемпионата России 2024–2025 годов обыграли московский «Спартак».

Александр Нестеров/РИА Новости Игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин и игрок ФК «Спартак» Роман Зобнин

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Матиас Дамиан Перес и Эмирджан Гюрлюк. Оба мяча были забиты во втором тайме.

В других матчах первого тура чемпионата 21 июля грозненский «Ахмат» на своём поле примет «Краснодар», а «Химки» сыграют с махачкалинским «Динамо». 22 июля в последнем матче тура «Пари Нижний Новгород» примет казанский «Рубин».

Днём ранее, 20 июля, московский «Локомотив» на своём поле обыграл дебютанта первенства — тольяттинский «Акрон» (3:2), чемпион страны петербургский «Зенит» в гостях разгромил самарские «Крылья Советов» (4:0), «Ростов» и московский ЦСКА сыграли вничью 0:0, а столичное «Динамо» на своём стадионе переиграло воронежский «Факел» (3:1).

Как передавало ИА Регнум, «Зенит» в первом официальном матче сезона 2024–2025 годов, финале Суперкубка России одержал победу над «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 4:2. Забитыми мячами в составе петербургской команды отметились Родриган, Вендели, перешедший из московского «Локомотива» Максим Глушенков (дважды). Голы «Краснодара» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.