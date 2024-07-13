Волгоград, 14 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в финале Суперкубка России и первом официальном матче сезона 2024/25 одержал победу над «Краснодаром». Об этом 13 июля сообщил официальный сайт РПЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч, прошедшей 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», завершился со счетом 4:2. Бригаду арбитров возглавил Павел Кукуян.

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметили бразильцы Родриган (13’ Дуглас Сантос) и Вендел (33’ Страхинья Эракович), а также российский нападающий Максим Глушенков (42’ Вендел, 68’ Вендел). Голы «Краснодара» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов на 65-й и 70-й минутах соответственно.

В матче Суперкубка России встречаются действующий чемпион России и обладатель Кубка России. В случае, если обладателем двух трофеев стала одна команда, её соперником в рамках матча за Суперкубок становится серебряный призёр РПЛ.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер бразильского нападающего Клаудиньо во «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Переход состоится после матча за Суперкубок России. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.