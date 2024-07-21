Звенигород, Московская область, 21 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Мужчина, который снёс кувалдой голову бюста Иосифа Сталина в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, задержан, сообщила 21 июля начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1981 года рождения», — сказала она.

В отношении злоумышленника, уточнила Петрова, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как передавало ИА Регнум, инцидент в подмосковном Звенигороде произошёл 20 июля. Кадры с мужчиной в клетчатой рубашке появились в Сети. На них видно, как неизвестный разбивает памятник Сталину в сквере на Советской улице. Кроме того, заметные сколы появились на находящемся рядом памятнике Ленину.

По данным СМИ, бюст Сталина установили летом 2023-го на частные средства по инициативе группы активистов. Официального разрешения на это городские власти не давали, многие местные жители возмущались из-за памятника. В марте 2024 года буквы на памятнике испачкали краской. Предполагалось, что бюст перенесут на будущую Аллею Славы, отмечает издание.