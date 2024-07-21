Звенигород, Московская область, 21 июля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина кувалдой разбил бюст Иосифа Сталина и повредил бюст Владимира Ленина в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает 21 июля «Газета.Ru».

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Инцидент произошёл 20 июля, кадры с мужчиной в клетчатой рубашке появились в Сети. На них видно, как неизвестный разбивает памятник Сталину на Советской улице. Кроме того, заметные сколы появились на памятнике Ленину.

Бюст Сталина установили летом 2023 на частные средства по инициативе группы активистов. Официального разрешения на это городские власти не давали, многие местные жители возмутились из-за памятника. В марте 2024 года буквы на памятнике испачкали краской. Предполагалось, что бюст перенесут на будущую «Аллею Славы», отмечает издание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903338" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой разбил памятник Сталину

Указано, что памятник Ленину также установлен незаконно.

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