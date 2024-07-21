ДНР, 21 июля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР), около которого идут нешуточные бои, имеет большое значение, сообщил 21 июля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Lenta.ru.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Бои под Нью-Йорком идут нешуточные. Я думаю, что раз ВСУ попали в окружение, то пора им уходить», — сказал он.

Дандыкин уточнил, подобное положение ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком. Такая же ситуация, по его словам, и в Красногоровке, и недалеко от Угледара.

«То есть во многих местах ВСУ или в окружении, или близки к тому, чтобы туда попасть», — добавил эксперт.

Наступление российских военных на участке фронта в направлении населённого пункта Нью-Йорк, расположенного в Артёмовском районе ДНР, началось 21 июля. По сообщениям ряда источников, ВС России удалось продвинуться в южной части этого населённого пункта и преодолеть первую линию обороны противника. Также с мест пишут о продвижении наступающих частей Вооружённых сил России от железнодорожной станции Майорская на запад: бои идут в районе между Пивничным и населённым пунктом Дружба, которые разделены железнодорожными путями.

Также СМИ сообщили, что два батальона украинских военных попали в окружение под посёлком Нью-Йорк.