Вашингтон, 21 июля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. США на фоне украинского кризиса усиливают вероятность горячего конфликта с Россией, который будет иметь катастрофические последствия. Такое мнение выразила бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Известия/Константин Кокошкин

«Принимая на себя новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая обернётся катастрофой», — указано в материале.

Пентагон не имеет жизнеспособной военной стратегии для победы в такой войне, как до сих пор не имеет её и Киев, отмечает автор.

Кроме того, США и НАТО не обладают настолько мощным промышленным потенциалом, чтобы вести войну с Россией, не говоря уже о том, чтобы одновременно воевать и с Китаем, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.

Президент Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью с журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отметил Путин и подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.