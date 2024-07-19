Торецк, ДНР, 19 июля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Несколько десятков тел погибших из-за украинских боевиков мирных жителей обнаружили в подвалах домов на брошенной части Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили силовики.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли или же забросали зажигательными снарядами. Речь идёт о десятках тел», — уточнил представитель силовых структур ДНР.

По его словам, среди погибших в основном пожилые люди. Также встречается немало гражданских мужчин в разном возрасте, передаёт Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из Торецка в ДНР. Советник главы республики Игорь Кимаковский 29 июня уточнил, что в результате расправы погибли не менее семи мирных жителей.

Темнокожие наёмники, выступавшие на стороне ВСУ, стреляли по домам мирных жителей в подконтрольном киевскому режиму Торецке. По словам покинувшего город беженца, в подвал наёмники побоялись спускаться, поэтому стали туда стрелять и бросать шумовые гранаты. Иностранцы использовали ручной противотанковый гранатомёт. На помощь людям пришли российские военные. Они «отогнали» наёмников. Во дворе дома остался труп одного из иностранцев. Позже выяснилось, что дома мирных жителей обстреливали французы.