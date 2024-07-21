В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Белгород, 21 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. В Белгороде и Шебекино ночью 21 июля объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-каналах регионального управления МЧС и губернатора области Вячеслава Гладкова.
Режим ракетной опасности также распространился на Белгородский район и Шебекинский городской округ.
Население призвали спуститься в укрытия, которыми могут послужить подвальные помещения.
Ракетную опасность отменили в 04:25 мск, через пять минут после объявления.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в городе Шебекино во двор многоквартирного дома, где нет никаких военных объектов. В момент атаки на площадке находились дети, двое из них получили тяжёлые ранения.
После удара украинского беспилотника по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксёр.