Белгород, 21 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. В Белгороде и Шебекино ночью 21 июля объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-каналах регионального управления МЧС и губернатора области Вячеслава Гладкова.

Иван Шилов ИА Регнум Укрытие, Белгород

Режим ракетной опасности также распространился на Белгородский район и Шебекинский городской округ.

Население призвали спуститься в укрытия, которыми могут послужить подвальные помещения.

Ракетную опасность отменили в 04:25 мск, через пять минут после объявления.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в городе Шебекино во двор многоквартирного дома, где нет никаких военных объектов. В момент атаки на площадке находились дети, двое из них получили тяжёлые ранения.

После удара украинского беспилотника по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксёр.