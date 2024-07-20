Бишкек, 20 июля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В Киргизии раскритиковали гендиректора телеканала ТНТ и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тину Канделаки за пост о русофобии со стороны киргизских властей в связи со сносом музея боевой славы имени генерала Панфилова.

РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков

«Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной», — заявил руководитель пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков, слова которого приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что принимаемые властями решения основываются на интересах народа Киргизии, и что русский язык и культура занимают важное место в жизни страны. Оренбуков призвал медийных персон не провоцировать ухудшение отношений между странами.

17 июля Канделаки опубликовала пост в своём Telegram-канале, в котором обвинила власти Киргизии в русофобии. Поводом для такого заявления стал снос в центре Бишкека музея Панфиловской дивизии, который был признан памятником архитектуры республиканского значения.

Телеведущая заявила, что у аварийного здания был шанс на спасение, однако «его отобрали, плюнув в лицо защитникам». По её мнению, за решением о сносе стоят западные сценаристы, в частности, фонд «Сорос-Кыргызстан» и «Открытое правительство», которое работает на деньги американского USAID, а управляемые Западом политики в Бишкеке «вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским».