Ереван, 29 января, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В Ереване уроженец Армении устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда. Видеокадры осквернения монумента появились в соцсетях.

Кадр из видео

На кадрах видно, как злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Свои действия мужчина снял на видео и опубликовал его. На записи некий Самвел Ширинян выразил недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат в ходе брифинга предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о произошедших этнических чистках в Карабахе.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно указывала на важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие данному процессу.

В свою очередь, осквернивший памятник мужчина заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 января у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прогремел артиллерийский салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда является лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Судьба города является трагической, в то же время его борьба и мужество навсегда останутся одной из триумфальных страниц истории страны, сказал глава государства.

По словам Путина, нацисты во времена войны действовали цинично, осознанно и по плану обрекая ленинградцев на голодную смерть и запредельные лишения. От голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, а также женщин и детей, добавил президент РФ.