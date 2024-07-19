Луганск, 19 июля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Украинские военные конфискуют автомобили экстренных служб и гражданских лиц, чтобы передвигаться по городу Купянску Харьковской области и его окрестностям, сообщил 19 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

По информации его источников, на купянском направлении ВСУ передвигаются на автотранспорте, не предназначенном для ведения боевых действий. Это коммунальный транспорт, автомобили скорой помощи и полицейские автомобили.

«Также в большом количестве используется конфискованный у местных граждан личный автотранспорт», — написал Марочко и добавил, что на таком транспорте ВСУ перемещаются в том числе в непосредственной близости к линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко информировал о переброске в Харьков колонны натовской военной техники. Он отмечал, что вскоре после полуночи 16 июля по городу проехали шесть автомобилей с боеприпасами, четыре автомобиля с личным составом, два бронетранспортёра, РСЗО «Град» и три самоходно-артиллерийские установки западного производства. Кроме того, в составе колонны шли пикапы с грузинскими флагами и шевроном группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).