Бухарест, 20 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. В Румынии из-за неисправности отключился первый блок атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба компании Nuclearelectrica.

(сс) RizeaLavinia

Отключение блока от национальной энергетической системы произошло 19 июля. Причиной этому стала техническая проблема.

«Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — указано в публикации компании.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии произошёл пожар. На предприятии сработала пожарная тревога, а его работников эвакуировали до приезда сотрудников пожарной службы. Позднее выяснилось, что пожар был небольшим и без пламени.

Ранее в связи с неисправностью свою работу приостанавливала АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии. Причиной этого стала неисправность турбины.