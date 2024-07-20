Минск, 20 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Заключённые, в том числе «политические», должны принять участие в устранении последствий разрушительного урагана в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на селекторном совещании 19 июля.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Александр Лукашенко

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключённые. Туда, на просеку. Помогите стране», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер распорядился максимально привлечь к работам по расчистке не только профильных специалистов, но и представителей профильных профессий, а также «мобилизовать население». Он подчеркнул, что ситуация похожа на военные действия, но без стрельбы.

Белорусский лидер также раскритиковал власти регионов, которые не отреагировали должным образом на ураган. По его словам, пришлось «колошматить губернаторов и других», чтобы ускорить работу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Минске и других регионах Белоруссии аномальную жару сменило ненастье. Ураганный ветер валил деревья и рекламные щиты. Было нарушено электроснабжение и движение общественного транспорта. Погиб один ребёнок, ещё шестеро детей получили травмы.