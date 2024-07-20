При обрушении моста на северо-западе Китая погибли 11 человек
При обрушении автомобильного моста на северо-западе Китая погибли 11 человек
Пекин, 20 июля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. В северо-западной китайской провинции Шэньси при обрушении автодорожного моста погибли 11 человек. О происшествии сообщило 20 июля Центральное телевидение КНР.
Мост обрушился накануне, вечером 19 июля, в уезде Чжашуй городского округа Шанло. Причиной разрушения стали проливные дожди.
Спасатели обнаружили пять автомобилей, упавших в реку, в них находились труппы 11 человек.
Как сообщало ИА Регнум, власти американского штата Мэриленд рассчитывают, что строительство нового моста в Балтиморе взаимен обрушившегося при столкновении с контейнеровозом, обойдётся в сумму до 1,9 млрд долларов.
Было установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление. В результате инцидента погибли шесть человек, один пострадал.
В мае в китайской южной провинции Гуандун произошло обрушение скоростной автомагистрали.
Под завалами оказались 18 автомобилей. Спасатели вытащили из-под завалов 31 человека, их доставили в больницу, погибли 19 человек.
22 февраля грузовое судно задело мостовую опору и обрушило часть моста в китайском городе Гуанчжоу на юге страны. Причины, по которым судно потеряло управление, устанавливают. В результате в воду упал автобус с водителем.