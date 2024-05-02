Балтимор, США, 3 мая, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Власти американского штата Мэриленд рассчитывают, что строительство нового моста в Балтиморе взаимен обрушившегося в конце прошлого месяца при столкновении с контейнеровозом обойдётся в сумму до 1,9 миллиарда долларов. Об этом 2 мая сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Балтимор, мост

«Восстановление моста имени Франсиса Скотта Ки, разрушенного контейнеровозом в марте, обойдётся в сумму от 1,7 до 1,9 миллиарда долларов», — говорится в материале.

По словам министра транспорта штата Мэриленд Пола Видефельда, на строительство нового моста, предположительно, уйдёт по меньшей мере четыре года. Чиновники рассчитывают завершить проект до конца 2028 года. Утверждается, что новый мост будет спроектирован в соответствии с современными стандартами безопасности.

Как указал Видефельд, федеральное правительство получит компенсацию за страхование моста, а также может получить дополнительные средства по итогу судебных разбирательств против лиц, ответственных за инцидент.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со столкновением грузового судна «Дали» с мостом в Балтиморе произошёл 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). Было установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление. В результате инцидента погибли шесть человек, один пострадал. После произошедшего губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим чрезвычайной ситуации.