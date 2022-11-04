Москва, 4 ноября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Соответствующая информация размещена 4 ноября на портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, следует из документа.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, следует из текста документа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных статьями 205 — 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 — 280, 2821 — 282.3, 360, 361 Уголовного кодекса РФ.

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