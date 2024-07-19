Москва, 19 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В России могут появиться ГОСТы на продукцию общественного питания, в том числе бургеры, суши и салаты, сообщил 19 июля глава Роскачества Максим Протасов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Производимая по ГОСТу продукция более востребована среди потребителей, а её маркировка свидетельствует о качестве товара, отметил Протасов в интервью «Газете. Ру».

«Содержание стандартов на бургеры, салаты и суши, как и в случае стандарта на шаурму, будет больше относиться к условиям производства, температурам хранения и реализации, системам пищевой безопасности, нежели устанавливать конкретную рецептуру или ингредиентный перечень для определенного блюда», — сказал глава Роскачества.

Ранее Протасов сообщил, что разработку ГОСТа по шаурме планируется завершить в 2025 году. По рецептуре и способу приготовления блюдо входит в группу повышенного эпидемиологического риска, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Генпрокуратура проинформировала о внесении в ГОСТ норм объёмов упаковки для социально значимых продуктов. Теперь производителям, желающим заявить о соответствии стандартам, запрещено произвольно фасовать продукцию, отмечалось в сообщении.

Ранее также сообщалось, что во втором полугодии 2024 года эксперты Роскачества намерены представить ГОСТ на школьную форму. Государственный стандарт не только опишет, что входит в понятие формы, но и предъявит ряд требований к этой одежде. Стандарт вводится, чтобы не допустить использования материалов низкого качества при пошиве формы для учащихся школ, отмечалось в публикации.