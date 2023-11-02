Москва, 2 ноября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Генпрокуратура России добилась внесения в ГОСТ норм объёмов упаковки для социально значимых продуктов, теперь производителям, желающим заявить о соответствии стандартам, запрещено произвольно фасовать продукцию. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», — говорится в сообщении.

Новые правила распространяются на сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, муку, рис, пшено, чёрного чай и ряд других продуктов. Это касается выпуска товара, а также его расфасовки, продажи и импорта.

В Генпрокуратуре прошло совещание с участием представителей Минсельхоза, Роспотребнадзора, Минпромторгом и Росстандарта. В ведомствах заявили о готовности внедрять новые требования, сотрудники прокуратуры организуют мониторинг соблюдения новых стандартов.

Очередная волна уменьшения объёма упаковок на продуктах в России началась в феврале 2022 года. Производители массово стали прибегать к этой мере, чтобы покупатели не замечали роста цен.

Генеральный директор ООО «Сахарная компания «Столица» Андрей Корнюшенко в беседе с ИА Регнум сообщил, что уменьшать размер упаковки начали ещё после кризиса 2008 года, но этим занимались, в основном мелкие компании. Он также заявил, что покупатели в такой ситуации чувствуют себя обманутыми, так как вес или объём товара пишут мелким шрифтом, который трудно рассмотреть.