Москва, 26 июля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества намерены представить ГОСТ на школьную форму. Государственный стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде, информируют 26 июля «Известия» со ссылкой на Роскачество. Стандарт вводится для того, чтобы не допустить использования материалов низкого качества при пошиве формы для учащихся школ, информируют разработчики ГОСТа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Обозначив школьную форму как ассортимент одежды, единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов, в Роскачестве перечислили состав комплекта. Это блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Те предприятия, которые намерены маркировать свои изделия формой для школьников, будут обязаны соблюдать правила. Одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а её материалы — устойчивыми к окрашиванию.

Отдельно сказано о требуемых свойствах материалов, используемых в пошиве школьной формы: гигроскопичности (способности поглощать водяные пары), воздухопроницаемости и уровне токсичности материалов (этот показатель указывает на степень аллергенности изделия).

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Школьная форма в СССР

Также стандартом предусмотрен светский характер формы. Она при этом должна быть удобной, эстетичной, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропаганду противоправного поведения.

Право утверждать требования к школьной одежде государство делегировало регионам, но пользуются им лишь в 37 субъектах России, информировало в конце 2022 года Минпросвещения России. Это же ведомство попросило общественность высказался по данному вопросу. «Нет ничего плохого в школьной форме, так как в советское время все в ней ходили», — заявлял замглавы министерства Александр Бугаев.

Согласно исследованию рекрутингового агентства Superjob.ru, проведённому в ноябре 2022 года, внедрение единого стандарта формы одобряют 62% жителей России. «Пусть каждая школа определит, какой ей быть», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Госдуме.

В мате 2023 года Минобразрвания предложило обязать школы утвердить требования к форме учеников. «Чтобы образовательная организация утверждала требования к одежде обучающихся… Чтобы не было в школе рваных джинсов, извините, балахонов и тому подобного», — подчеркивал замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев.

Свою обеспокоенность инициативой публично высказывал председатель Национального антикоррупционного комитета в Совете по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Рекомендации Минпросвещения по введению обязательной школьной формы с большой долей вероятности могут иметь под собой коммерческий интерес и являться результатом банального лоббирования конкретных бизнес-интересов в сфере легкой промышленности», — подчеркивал общественный деятель в своём Telegram-канале. По его оценке, подобные предложения как минимум несвоевременны, особенно в регионах, где доходы и покупательная способность большинства жителей значительно снизились.

Анна Алябьева ИА REGNUM На школьных базарах можно купить форму

Как сообщало ИА Регнум, введение единой школьной формы спровоцировало широкий общественный резонанс в 2022 году. К примеру, омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков считает, что главным аргументом в пользу введения единой школьной формы может быть то, что дети не завидуют друг другу из-за дорогой одежды, у них появляется чувство равенства и так далее.

«Введение одинаковой школьной формы способно снизить признаки социального неравенства. Школьная форма ликвидирует значительную часть внешних атрибутов, свидетельствующих о достатке семьи», — отмечала ИА Регнум доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, стандартная форма приучает маленьких граждан с детства к осознанию социальной равноценности всех этносов и религиозных групп, проживающих на территории Российской Федерации.

По оценке историка и писателя Дометия Завольского, новая школьная форма должна быть не только практична, но и внушать самим школьникам интерес и уважение. «Разумна и практика различения цветов и кроя формы по возрастам, причём правильнее будет ввести отличия не только для старших классов, как в советской школе, но и для средних, чтобы дети уже в 12–13 лет не чувствовали, будто к ним относятся как к семилетним», — подчеркивал писатель.