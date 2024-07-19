Пятигорск, Ставропольский край, 19 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Пятигорский городской суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, которого обвиняют в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, передаёт Telegram-канал судов Ставропольского края.

Официальный канал судов Ставропольского края

По данным заявления, злоумышленник признал свою вину. В качестве наказания его заключат под стражу до 18 сентября текущего года, на срок предварительного следствия.

«Постановлением Пятигорского городского суда от 19.07.2024 г. в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца)», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум передавало, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Уроженец одной из стран Центральной Азии готовил теракт на автовокзале в Ессентуках с использованием самодельной бомбы.

Для этого он провёл разведку, выяснил, когда на вокзале больше всего людей, и приобрёл компоненты для взрывного устройства. Купленное он поместил в тайник в съёмном гараже. После совершения теракта мужчина должен был перебраться в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической группировки.

В ФСБ добавили, что подозреваемого своевременно выявили и задержали, из схрона изъяли компоненты бомбы. По месту его жительства нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Позже подозреваемый признался, что действовал по приказу «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он рассказал, что вступил в террористическую организацию и дал присягу, после чего действовал по указаниям лидера группировки.