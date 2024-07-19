* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 19 июля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках признался, что действовал по приказу «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил на видео, распространённом 19 июля Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

Уроженец одной из стран Центральной Азии рассказал, что вступил в террористическую организацию и дал присягу, после чего действовал по указаниям лидера группировки.

«По его приказам планировал делать террористический акт», — сказал задержанный.

На кадрах видно, как мужчина фотографирует здание автовокзала. Также показан момент его задержания силовиками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ессентуках. Задержанный намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство. Компоненты для него он хранил в арендованном гараже. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.