Задержанный в Ессентуках террорист признался, что присягнул ИГ*
ФСБ: задержанный в Ессентуках террорист признался, что присягнул ИГ
Москва, 19 июля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках признался, что действовал по приказу «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил на видео, распространённом 19 июля Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уроженец одной из стран Центральной Азии рассказал, что вступил в террористическую организацию и дал присягу, после чего действовал по указаниям лидера группировки.
«По его приказам планировал делать террористический акт», — сказал задержанный.
На кадрах видно, как мужчина фотографирует здание автовокзала. Также показан момент его задержания силовиками.
Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ессентуках. Задержанный намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство. Компоненты для него он хранил в арендованном гараже. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.