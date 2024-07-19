Москва, 19 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 аэропорта «Домодедово» открылись бесплатные курительные комнаты, сообщила 19 июля пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Курительные зоны расположены в галерее Е международных вылетов рядом с гейтами №5 и №8», — сказано в релизе.

Кроме того, уточняет пресс-служба «Домодедово», в аэропорту выделено помещение для курения в бизнес-зале, который находится на втором этаже в галерее D внутренних авиалиний. Также можно пользоваться электронными сигаретами в специальной комнате лаунж-пространства Grey Wall Smoke.

В других московских аэропортах курить можно было и раньше. Так, курительные комнаты вернули в аэропорт «Внуково» в июле 2021 года, а в «Шереметьево» — в январе 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в зданиях российских аэропортов в декабре 2019 года. В соответствии с новым законом, курилки должны быть оборудованы непрозрачными стенами, а также системой вентиляции. Они доступны для пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс, а также путешествующих транзитом.