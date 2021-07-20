Москва, 20 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» после перерыва появились курительные комнаты. Об этом 20 июля сообщает сайт воздушной гавани.

Илья Савченко ИА Красная Весна Аэропорт «Внуково»

Уточняется, что четыре места для курения находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Курилки разместили возле телетрапа №18, между телетрапами №28 и №29, а также у ворот №8 и №17.

Во «Внуково» заверили, что курительные комнаты соответствуют санитарным нормам, оснащены вентиляционным оборудованием и системой фильтрации воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, комнаты для курения в российских аэропортах не должны становиться местами, где продвигается табачная продукция, их не стоит делать стильными и доступными для обозрения, заявили в Минздраве РФ.