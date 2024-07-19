Красноярск, 19 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Американские пассажиры попали под действие санкций США в аэропорту Красноярска, где экстренно сел летевший из Индии лайнер. Они не смогли расплатиться банковскими картами, сообщил 19 июля представитель воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пассажиры находятся в стерильной зоне международных воздушных линий… У них есть доступ в «дьюти фри». Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — приводит его слова «ТВ Центр».

В аэропорту добавили, что иностранцам пришлось рассчитываться наличной валютой, сдачу им сдавали в рублях. Вероятно, потом магазины сориентировались и нашли «какой-нибудь размен», добавил сотрудник.

В воздушной гавани пришли на помощь пассажирам индийского лайнера. Их обеспечили водой и питанием. Оказалось, что около половины из них вегетарианцы, поэтому им приготовили рис, так как от мясного блюда они отказались.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля в 19:52 мск в аэропорту Красноярска экстренно приземлился Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско. На борту находились 252 пассажира, в том числе граждане США. Экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке, но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было.

Пассажиров разместили в зале вылета международных воздушных линий, освободив от процедуры таможенного досмотра. Из Дели в Красноярск направлен резервный борт, который доставит их в аэропорт назначения.