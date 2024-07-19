Москва, 19 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдёт конкурс «100 активных предпринимателей», победители получат поддержку от города на продвижение бизнеса, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Официальный сайт мэра Москвы

Сообщается, что победителями конкурса станут предприниматели, которые организуют больше всего мероприятий на площадке фестиваля. 100 самых активных участников будут объявлены после его завершения.

Выигравшие получат пакет промоакций, включающий продвижение бизнеса в Telegram-каналах, ролик на городском телевидении, а также размещение рекламы на билбордах и остановках общественного транспорта Москвы. Отмечается, что у победителей будет возможность самостоятельно выбрать район, в котором появится реклама.

Помимо этого, участники конкурса «100 активных предпринимателей» смогут получить в подарок летний бизнес-бокс, куда войдут бесплатные идеи от опытных бизнесменов по созданию и продвижению своего дела. Чтобы стать обладателям бонуса, необходимо заранее подать заявку на бронь площадки и провести мероприятие в рамках фестиваля.

Отмечается, что на данный момент заявки на участие подали около пяти тысяч горожан.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал в Москве 1 июля. Он объединит все летние фестивали в российской столице. Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников. Так, Бульварное кольцо Москвы станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдёт вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. Кроме того, на Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.