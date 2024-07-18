Киев, 19 июля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Украинка подожгла себя у здания суда в посёлке Ракитное Киевской области из-за отказа одобрить отсрочку от мобилизации её супругу. Подробности сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Известно, что муж хотел через суд получить отсрочку от мобилизации, но ему отказали.

Площадь ожогов у женщины составляет 80% тела.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине растёт число случаев самовольного оставления бойцами ВСУ своих частей и бегства, в том числе за границу, написала «Страна. ua».

Сбежавшие из страны ранее понимают, что на Украину уже не вернутся, потому что там их ждёт либо уголовное преследование, либо новая мобилизация.

Среди населения Украины, особенно мужского, наблюдается недовольство, а власти практически не взаимодействуют между собой, конфликт обходится дорого, а мобилизация происходит беспорядочно, считает корреспондент датского радио Брита Квист Хансен.

Украинцы прячутся, многие давно не выходят из дома, чтобы не попасть в облаву военных патрулей и избежать отправки в ряды ВСУ, написала она в статье.