Киев, 18 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. На Украине растёт число случаев самовольного оставления бойцами ВСУ своих частей и бегства, в том числе за границу, сообщило издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Власти страны почти не информируют о таких инцидентах, а о судебных решениях становится известно только в том случае, если попытка к бегству была неудачной, отметили авторы.

«Военные, которым всё-таки удалось сбежать, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и чаще всего умалчивают о том, что они до этого служили в ВСУ», — сказано в материале.

Один из инструкторов ВСУ рассказал изданию о массовом бегстве из учебной части морской пехоты. Собеседник СМИ отметил, что почти никого из сбежавших не нашли, и выразил предположение, что многие из них уже покинули территорию Украины.

Также журналисты поговорили с молодым человеком, который ранее был принудительно мобилизован, оставил часть и прячется у родственников. Он рассказал, что планирует покинуть Украину, дав взятку пограничникам, но опасается гибели.

«Недавний случай с человеком, которого застрелил пограничник, напугал. Где гарантия того, что дашь денег погранцам, а потом они тебя же и задержат, а может, даже застрелят? Потому что это может оказаться разводом на лоха — и деньги возьмут, а потом прикончат — концы в воду», — сказал собеседник издания.

Бойцы ВСУ, сбежавшие из страны ранее, рассказали журналистам: они понимают, что на Украину уже не вернутся, потому что там их ждёт либо уголовное преследование, либо новая мобилизация.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ почти ежедневно сообщают о попытках мужчин призывного возраста покинуть территорию страны. 14 июня пограничники задержали грузовик, в котором находились более 40 мужчин. Они планировали сбежать в Молдавию. 9 июня 32 украинца незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами. Некоторые попытки к бегству кончаются стрельбой и летальными исходами.

15 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы для беженцев, отметил Лебедев. Известны и случаи перехода границы самими украинскими пограничниками, добавил он.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая усиление наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка считается полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. По её словам, новый закон привёл только к росту коррупции на Украине и расколу общества. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим ужесточает мобилизацию, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевами и продолжать получать военную и финансовую помощь. США требуют от Киева снизить возраст призыва до 23, если не до 18 лет, заявлял президент Владимир Путин.