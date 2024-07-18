Москва, 18 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Около 20% месячной нормы осадков выпало в ряде районов столицы за ночь, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«За минувшую ночь в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков, это почти 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе», — сказал он.

Бирюков напомнил, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве и 19 июля. По его словам, в ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, добавил заммэра.

Он также сообщил, что ответственные лица и ремонтный персонал находятся на круглосуточном дежурстве. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения города.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется очень тёплая погода с дневной температурой воздуха до 25-30 градусов, также возможны кратковременные грозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня спрогнозировал тёплый и засушливый июль в Москве. Синоптик уточнил, что в это время ожидается дефицит осадков до 20–40%.