Киев, 18 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Войска вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили позиции в посёлке Урожайное в ДНР. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин украинскому телеканалу «Общественное».

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Силы обороны… в Урожайном… отошли на другие позиции», — заявил он во время эфира.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) освободили от сил ВСУ посёлок Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

15 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что освобождение Урожайного в ДНР имеет важное тактическое значение. Это позволит Вооружённым силам России активнее продвигаться в районе Угледара и в Запорожской области в сторону Гуляйполя.