Москва, 18 июля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по Москве временно запретил купаться в зоне отдыха «Озеро Белое». Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

ТАСС

Решение связано с несоответствием качества воды озера санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Купание в озере будет запрещено до получения удовлетворительных результатов.

На сегодняшний день в Москве по этой же причине закрыты ещё несколько водоёмов, в том числе Головинские пруды, пляж «Динамо», Левобережье, Мещерское, «Большой садовый пруд». При этом открытыми для купания остаются Большой городской пруд, Чёрное озеро, Тропарёво.

Как сообщало ИА Регнум, многочисленные зоны отдыха открылись в Москве с наступлением тепла. Однако не каждая из них смогла пройти проверку Роспотребнадзора. Ведомство проводит регулярные экспертизы качества воды и песка в столичных зонах отдыха. При этом при нарушении на пляже соответствующего знака, устанавливающего запрет на купание, представители полиции или патрулей МЧС могут выписать соответствующий штраф в 2500 рублей.